Сім країн Європи заборонили в'їзд пасажирам із Туреччини: список

Сім європейських країн заборонили пасажирам з Туреччини в'їзд. Рішення було прийнято у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"В'їзд не може бути здійснений з нашої країни для семи європейських країн", - йдеться в повідомленні SHGM.
За даними Управління цивільної авіації Туреччини (SHGM), мова йде про такі країни як:
Разом з тим турецьким пасажирам необхідно буде надати COVID-сертифікат при в'їзді до Португалії або Швеції.
Крім цього SHGM заявила про оновлення обмежень на поїздки до Іраку та Ірану. Так, пасажири, що прямують у ці дві країни, мають пройти 14-денний карантин після в'їзду, в той час, як іншим мандрівникам потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест.
Однак не вказується, коли будуть введені нові обмеження та як довго вони діятимуть.
Зазначено, що добові показники COVID-захворюваності в Туреччині досягли найвищого рівня з квітня цього тижня, збільшившись до майже 37 тисяч.
Нагадаємо, в США, через спалах захворюваності на штам "Омікрон" серед екіпажу літаків, американські авіакомпанії скасовують рейси.
Додамо, в Ізраїлі, у зв'язку з поширенням коронавірусу, змінено список "червоних" країн та правила для "червоних" міст.