Сім областей в Україні не готові до послаблення карантину

В Україні станом на 27 травня 7 регіонів не готові до послаблення карантину Області не відповідають критеріям за якими проводять оцінювання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, до послаблення карантину не готові 7 регіонів. Зокрема, це Волинська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 27 травня в Україні зафіксовано вже понад 21,9 тис. випадків коронавірусу, з них 321 людина інфікувалась протягом минулої доби.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що показник тестування не будуть прибирати з критеріїв послаблення карантину в Україні, оскільки в такому випадку можлива маніпуляція даними.