"Селтік" дозволив дозволив головному тренеру вести переговори про зміну клубу

Фото: Брендан Роджерс (celticfc.net)

Брендан Роджерс зацікавлений в пропозиції англійського "Лестера"

Шотландський "Селтік" дозволив головному тренеру Брендану Роджерсу провести переговори з "Лестером" про особистий контракт. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті клубу.

Клуб англійської Прем'єр-ліги, який минулого тижня звільнив Клода Пюеля, зробив офіційний запит щодо переходу 46-річного північноірландського спеціаліста. Сам Роджерс висловив зацікавленість в цій роботі.

За достроковий перехід тренера англійському клубу доведеться заплатити близько 6,9 млн євро.

Брендан Роджерс очолює "Селтік" c травня 2016 року. Під його керівництвом команда двічі вигравала чемпіонат Шотландії. Крім того, фахівець вже працював в АПЛ. У 2012-2015 роках він тренував "Ліверпуль".

"Лестер", набравши 32 очка, займає 12 місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що контракт з "Селтіком" підписав український форвард Мар'ян Швед, який перебереться в клуб влітку, а завершить сезон в "Карпатах" на правах оренди.