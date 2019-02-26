ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Селтік" дозволив дозволив головному тренеру вести переговори про зміну клубу

Новини » Спорт    26.02.2019 - 15:47
"Селтік" дозволив дозволив головному тренеру вести переговори про зміну клубу
Фото: Брендан Роджерс (celticfc.net)

Брендан Роджерс зацікавлений в пропозиції англійського "Лестера"

Шотландський "Селтік" дозволив головному тренеру Брендану Роджерсу провести переговори з "Лестером" про особистий контракт. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті клубу.

Клуб англійської Прем'єр-ліги, який минулого тижня звільнив Клода Пюеля, зробив офіційний запит щодо переходу 46-річного північноірландського спеціаліста. Сам Роджерс висловив зацікавленість в цій роботі.

За достроковий перехід тренера англійському клубу доведеться заплатити близько 6,9 млн євро.

Брендан Роджерс очолює "Селтік" c травня 2016 року. Під його керівництвом команда двічі вигравала чемпіонат Шотландії. Крім того, фахівець вже працював в АПЛ. У 2012-2015 роках він тренував "Ліверпуль".

"Лестер", набравши 32 очка, займає 12 місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що контракт з "Селтіком" підписав український форвард Мар'ян Швед, який перебереться в клуб влітку, а завершить сезон в "Карпатах" на правах оренди.

"Челсі" розглядає відставку Саррі після розгрому від "Ман Сіті" "Манчестер Юнайтед" запропонує в.о. тренера повноцінний контракт
Новини України СелтикпереходЛестертренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся