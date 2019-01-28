"Селтік" близький до завершення трансферу вінгера "Карпат" Шведа

Про перехід оголосять найближчим часом

"Селтик" в ближайшее время завершит переговоры со львовскими "Карпатами" о переходе полузащитника Марьяна Шведа. Об этом сообщает Daily Record.

Шотландский клуб заплатит за украинца 1,75 млн фунтов.

Отметим, ранее тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявлял, что Шведа могут отдать в аренду до конца сезона. Это будет зависеть от уровня его физической подготовки.

В этом сезоне "Селтик" занимает первое место в таблице шотландской лиге. Швед, в свою очередь, в нынешнем сезоне сыграл за "Карпаты" 17 матчей в УПЛ, забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу.

Напомним, в услугах молодого футболиста также были заинтересованы "Динамо", "Леганес" и клуб из Бельгии.