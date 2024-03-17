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Поселок Горьковский Белгородской области под контролем российских добровольцев, - ЛСР

Фото: российские добровольцы контролируют поселок Горьковский (t-me-legionoffreedom)
Автор: Наталья Юрченко

Российские добровольцы заявили, что контролируют поселок Горьковской Белгородской области. Бойцы показали видео из населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион "Свобода России" в Telegram.

"Поселок Горьковский Белгородской области - под контролем российских освободительных сил. Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами", - говорится в сообщении.

 

Что этому предшествовало

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Сегодня "Сибирский батальон" сообщил, что зашел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации.

скриншот google.com/maps

Кроме того, российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Они призвали жителей указанных областей эвакуироваться. Как заявили сами добровольцы, "операция" продолжается.

Источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.

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