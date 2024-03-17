Поселок Горьковский Белгородской области под контролем российских добровольцев, - ЛСР

"Поселок Горьковский Белгородской области - под контролем российских освободительных сил. Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Сегодня "Сибирский батальон" сообщил, что зашел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации.

скриншот google.com/maps

Кроме того, российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Они призвали жителей указанных областей эвакуироваться. Как заявили сами добровольцы, "операция" продолжается.

Источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.