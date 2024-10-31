Селидово в "красной зоне"? Что происходит и обрушился ли фронт возле Покровска

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Что известно о ситуации в городе

Минобороны РФ заявило о якобы захвате Селидово 29 октября. Перед этим в сети распространялись кадры, как россияне вывешивали свои флаги. О триколоре над зданием Селидовского городского совета писали и аналитики ISW.

Сам город в значительной степени разрушен. Мобильная связь в Селидово не работает. Поэтому связаться с родственниками или знакомыми, которые не эвакуировались из города, нет возможности.

"Если родственники тех, кто оставался в Селидово, звонили по телефону, мы организовывали их эвакуацию. Люди выходили на связь, поднимаясь на крыши девятиэтажек, чтобы поймать сигнал. Сейчас с ними никак не связаться, что делать не знаем", - рассказали "Вільному радіо" на горячей линии контактного центра Селидовской ГВА.

Официально украинская сторона не подтверждала выход из города. Вчера вечером украинский проект DeepState обновил карту и сообщил, что Селидово, а также расположенное рядом Вишневое, врагу удалось оккупировать.

Карта: в DeepState сообщили об оккупации Селидово (deepstatemap)

Генеральный штаб ВСУ, судя по утренней сводке, не подтверждает потерю этих двух населенных пунктов. Там, напротив, заявлено, что на Покровском направлении украинские воины остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону, в частности, Вишневого и Селидово.

РБК-Украина обращалось за комментариями к Нацгвардии и ОСГВ "Хортица", но там пока не комментируют ситуацию.

Общую ситуацию на фронте официальные представители военно-политического руководства описывают как тяжелую. Так, сегодня главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что в настоящее время вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности.

Прокомментировал события на поле боя и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что на фронте сейчас тяжелая ситуация.

"В России сейчас есть ресурс для продвижения и преимущество в людях и боеприпасах. Этот ресурс стачивается, но он пока еще есть. Это реальность", - написал он в Telegram-канале.

Чем важно Селидово

Селидово является последним крупным городским районом, прикрывающим южный край Покровска (г. Селидово расположен примерно в 13 км юго-восточнее значительного логистического центра - г. Покровска), а также трассу Е-50, соединяющую эти города.

Британская разведка недавно предположила, что РФ, вероятно, намерена использовать эту трассу как второстепенный путь для продвижения в Покровск, если Селидово будет взято.

По оценкам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, вероятность того, что Селидово уже потеряно высока. Также он пояснил в комментарии РБК-Украина, что будет означать оккупация города.

"С захватом Селидово для оккупантов открывается путь к формированию условий дальнейшей подготовки наступления на Покровск. В дальнейшем они будут двигаться одновременно в направлении Григоровка-Петровка-Желтое, а также по трассе Е-50 на Даченское", - считает Коваленко.

Карта: после захвата Селидово россияне могут двигаться по направлению Григоровка-Петровка-Желтое и по трассе Е-50 (deepstatemap)

Таким образом, захватчики будут пытаться построить основную линию для дальнейшего развития наступления на Покровск, а именно речь идет о линии по Желтое-Даченское-Лисовка-Николаевка-Гродивка, добавляет Коваленко.

Карта: населенные пункты, которые могут определять основную линию для дальнейшего наступления РФ на Покровск (deepstatemap)

"И именно с этого основного рубежа, когда он будет полностью сформирован, они могут начать прямое наступление на Покровск с юга, а также наступление на Мирноград, чтобы охватить Покровск с востока", - говорит Коваленко.

По мнению эксперта, никакого стратегического успеха на сегодняшний день у россиян нет. А все те достижения, которые есть у них в последнее время вследствие наступления - исключительно тактического уровня.

"Единственный объект на их пути оперативно-тактического уровня, по состоянию на данный момент, является Покровск", - добавляет Коваленко.

Есть ли обвал фронта?

Несмотря на сложную ситуацию обвала фронта, о котором сейчас говорят, нет, сказал в комментарии YouTube-канала военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Давайте так. Есть два полярных мнения в сети. Первое идет от этакого желтого издания Bild. Аналитик Юлиан Репке говорит, что "все пропало", "фронт разваливается". Другая сторона, которой я больше склонен, что ситуация на фронте, мягко говоря, неприятная", - отметил Ступак.

При этом он акцентировал, что говорить о том, что украинские военные "отступают, убегают, оставляют за собой технику, снаряды и амуницию" - тоже неправильно.

"Да, у нас есть отступление. Мы это подтверждаем. Есть там за последнее время потери и Угледара, и Селидово, и еще ряда населенных пунктов. Теперь есть угроза для Покровска", - добавляет Ступак.

Но, по его мнению, даже во время такого вынужденного отступления, стоит обратить на потери российских войск, которые безумные за этот месяц.

"Если не ошибаюсь, у нас будет рекорд по потерям со стороны живой силы россиян. Здесь и погибшие, и раненые, и пропавшие без вести, и пленные. Будет около 40 тысяч человек", - говорит Ступак.

Поэтому, по его словам, говорить, что "полностью все рассыпалось неправильно".

"Конечно, есть нарекания на фортификационные сооружения. Сколько об этом говорилось... В Днепропетровской области только-только начинают строить, хотя об этом говорилось еще полгода назад", - добавляет Ступак.

Битва за Покровск уже близко?

Силы обороны возводят фортификационные сооружения в окрестностях Покровска, готовясь к обороне города. Начальник ГВА Сергей Добряк вчера заявил, что город будет частично заблокирован, а не полностью, поскольку там уже построено несколько эшелонов, которыми будут перекрыты некоторые улицы и микрорайоны Покровска.

"Нужно быть готовыми. Штурм Покровска не за горами, и вот мы его скоро увидим, а за Покровском уже Павлоград Днепропетровской области", - считает Ступак.

На вопрос, насколько близки бои за Покровск, он ответил, что не может сказать, это вопрос дней или недель. Это зависит от того, какие силы есть у оккупантов и что они готовы с этим делать.

"Тактика будет следующая. Будут обрезать автомобильное сообщение из Днепропетровской области. То есть это единственный вариант, чтобы заставить украинцев очень быстро покинуть эту локацию", - отметил Ступак.

По его словам, российское командование не видит перспективы в лобовых атаках на Покровск, а вот обойти слева, справа, обрезать сообщение и заставить украинцев самих выйти из города - это для врага вариант.