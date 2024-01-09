В селе на Прикарпатье обнаружили гепатит A в воде из колодца
В селе Вистова под Калушем (Ивано-Франковская область) во время проведения анализа воды из колодца был обнаружен антиген вирусного гепатита А. Колодец расположен на подворье женщины, которая недавно заболела этим недугом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Калушского городского совета.
Отмечается, что в населенном пункте заболевание гепатитом А обнаружили у жительницы 27 декабря прошлого года.
"Это уже третий случай заболевания среди жителей этого села", - говорится в докладной записке начальника Калушского районного отдела Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Ивана Чабана.
При этом указывается, что во время эпидрасследования 10 ноября и 30 ноября 2023 года специалисты направили в вирусологическую лабораторию пробы воды из локального водопровода КП "Калушская энергетическая компания" в Вистовой. Антиген вируса гепатита А в этих образцах не обнаружен.
Возможное распространение болезни
"Хотя у жителей села подведена вода локального сельского водопровода, при опросе оказалось, что время от времени они пользуются и колодезной водой собственного домохозяйства и посещают дворовый туалет", - рассказали в горсовете.
Таким образом, есть вероятность загрязнения водоносного горизонта, в том числе и вирусом гепатита А.
2 января специалисты взяли на исследование колодезную воду из домохозяйства заболевшего в селе Вистова - в результате был обнаружен антиген вирусного гепатита А.
Как уберечься от заражения
Жителей Вистовой предупредили об опасности употребления питьевой воды из локальных источников водоснабжения без кипячения и дезинфекции и призвали "максимально соблюдать правила личной гигиены".
Гепатит А в Украине
Напомним, ранее в Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в шести областях. В частности, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.
8 декабря 2023 года главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что вспышку гепатита А в Винницкой области удалось ликвидировать. Специалистам удалось установить два фактора, которые могли его спровоцировать.
В Министерстве здравоохранения Украины подробно объяснили, как уберечься от гепатита А.
Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.
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