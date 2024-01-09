В селе на Прикарпатье обнаружили гепатит A в воде из колодца

В селе Вистова под Калушем (Ивано-Франковская область) во время проведения анализа воды из колодца был обнаружен антиген вирусного гепатита А. Колодец расположен на подворье женщины, которая недавно заболела этим недугом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Калушского городского совета.

Отмечается, что в населенном пункте заболевание гепатитом А обнаружили у жительницы 27 декабря прошлого года.

"Это уже третий случай заболевания среди жителей этого села", - говорится в докладной записке начальника Калушского районного отдела Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Ивана Чабана.

При этом указывается, что во время эпидрасследования 10 ноября и 30 ноября 2023 года специалисты направили в вирусологическую лабораторию пробы воды из локального водопровода КП "Калушская энергетическая компания" в Вистовой. Антиген вируса гепатита А в этих образцах не обнаружен.

Возможное распространение болезни

"Хотя у жителей села подведена вода локального сельского водопровода, при опросе оказалось, что время от времени они пользуются и колодезной водой собственного домохозяйства и посещают дворовый туалет", - рассказали в горсовете.

Таким образом, есть вероятность загрязнения водоносного горизонта, в том числе и вирусом гепатита А.

2 января специалисты взяли на исследование колодезную воду из домохозяйства заболевшего в селе Вистова - в результате был обнаружен антиген вирусного гепатита А.

Как уберечься от заражения

Жителей Вистовой предупредили об опасности употребления питьевой воды из локальных источников водоснабжения без кипячения и дезинфекции и призвали "максимально соблюдать правила личной гигиены".

Гепатит А в Украине

Напомним, ранее в Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в шести областях. В частности, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.

8 декабря 2023 года главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что вспышку гепатита А в Винницкой области удалось ликвидировать. Специалистам удалось установить два фактора, которые могли его спровоцировать.

В Министерстве здравоохранения Украины подробно объяснили, как уберечься от гепатита А.

Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.