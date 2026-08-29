В селе Мила под Киевом значительно возросло число погибших из-за удара РФ по складам

"К сожалению, количество погибших в Бучанском районе возросло до 37. Страшная и невосполнимая потеря. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил Ткаченко.

По его словам, работа по локации продолжается. Спасатели и все службы продолжают работать на месте трагедии.

Водноас в Министерстве обороны сообщили, что еще два человека до сих пор пытаются найти под завалами в селе Мила.

В ведомстве отметили, что все ответственные руководители составляющих сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами.