В селах и на прифронтовых территориях появятся мобильные аптеки

Мобильные аптеки смогут функционировать исключительно в сельской местности, где отсутствуют аптечные пункты, а у жителей - ограниченный доступ к лекарственным средствам. Однако, на период военного положения, такие передвижные аптечные пункты смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

По данным Минздрава, сейчас в селах и поселках городского типа работают около 5 700 аптек и аптечных пунктов. Зато в целом по стране остается более 20 000 сел, которые не имеют аптечных пунктов. Поэтому создание таких мобильных аптек позволит существенно улучшить доступ людей к необходимым лекарствам. В частности, такие аптечные пункты будут отпускать лекарства, подлежащие реимбурсации по программе "Доступные лекарства".

"Одна из проблем медицинской отрасли, над решением которой мы работали долгое время, это обеспечение доступа людей к необходимым им лекарствам там, где этот доступ по определенным причинам ограничен", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что речь идет о сельской местности и территории, где ведутся активные боевые действия.

"Постоянные атаки России, разрушение медицинской инфраструктуры, нарушение логистических цепей еще больше усложняют ситуацию. Сегодняшнее решение Правительства открывает возможности для функционирования мобильных аптек, что позволит улучшить ситуацию. Однако важна не только доступность, но и качество", - подчеркнул министр.

Именно поэтому, по словам Ляшко, право создавать такие мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий.

"И я обращаюсь к этим лицензиатам с просьбой воспользоваться такой возможностью - создать эти мобильные аптеки и приблизить программу "Доступные лекарства" к месту жительства тех, кто в них нуждается", - добавил он.

В Минздраве заверили, что в мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажным, так и электронным).

Напомним, ранее правительство запретило аптекам указывать на вывесках уровень цен и сравнивать себя с конкурентами.

Добавим, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, как получить электронный больничный находясь за границей.

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