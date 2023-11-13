В селах возле Мелитополя оккупанты готовят жилье для новых резервов. Что известно

По его словам, российские военные уже заселили населенные пункты вдоль основных трасс вблизи линии фронта.

"Теперь нацелились на села в сторону от логистических путей и рядом с Мелитополем", - рассказал он.

Так, в частности:

в Александровке уже заселяются в дома - пока еще выбирают, какие более комфортные;

в Константиновке изучают "ассортимент" присматриваются, какое имущество "отжать".

Ситуация в Мелитополе

В последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в Мелитополе, который был захвачен РФ в первые дни вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Так, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

21 сентября во время визита в США президент Владимир Зеленский заинтриговал обещанием деоккупировать Бахмут и еще два города, при чем какие именно это города, не добавил. Комментируя слова президента эксперт Александр Коваленко для РБК-Украина отмечал, что речь, скорее всего, могла идти о Токмаке и, возможно, Мелитополе Запорожской области.