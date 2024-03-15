В селах Белгородской области зафиксированы разрушения из-за боев с добровольцами (фото)

Во время боев в Белгородской области между российскими добровольческими подразделениями и Вооруженными силами РФ, зафиксированы серйозные разрушения жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Сергея Гладкова.

Губернатор отметил, что посетил Грайворонский городской округ. По его словам, в селе Козинка зафиксированы очень серьезные разрушения.

Фото: Настоящий Гладков (https://t.me/vvgladkov)

Кроме того, Гладков сообщил, что под обстрел попало село Грузское Борисовского района.

"Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах одного МКД, также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены 3 автомобиля. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Бытовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", - написал он.

Рейд добровольцев из Украины в РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курскую и Белгородскую области.

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ.

Утром 14 марта жители Белгорода жаловались на прилеты. Российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

В районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки Белгородской области РФ продолжался бой с применением бронетехники и РСЗО.

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