За секунду до старту: SpaceX скасувала запуск прототипу корабля для польоту на Марс

Корабель Ілона Маска Starship так і не відправився в тестовий політ, як було заплановано. Система автоматично вимкнула двигуни за секунду до старту.

Трансляція запуску велася на офіційному каналі SpaceX.

Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship планували запустити на 15 кілометрів і після здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик у 00:37 за Києвом.

Раніше Маск повідомляв, що можливість невдалого старту, тому ситуація була очікуваною. Випробувальний політ перенесли на добу, точний час поки що не відомо,

У вересні 2019 року Ілон Маск показав прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі та екіпаж на Марс і Місяць. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів, а маса без урахування палива і вантажу близько 120 тонн.

Причому під час презентації творіння Ілон Маск сміливо заявив, що Starship здатний перевозити до 100 осіб, і корабель може стати в майбутньому основою для колонізації Марса та Місяця.

Хоча будівництво самодостатнього міста на Марсі, на думку Маска, займе не один десяток років. Крім того, для цього потрібні тисячі польотів на "червону планету".