RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Сектора Газа за день эвакуировались более 800 иностранцев, - CNN

Фото: из Сектора Газа за день эвакуировались более 800 иностранцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За прошлые сутки из Сектора Газа в Египет эвакуировались 826 иностранцев – это рекорд с начала вторжения боевиков ХАМАС в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным ряда источников, в воскресенье через КПП "Рафах" из сектора Газа в Египет перебрались 826 обладателей иностранных паспортов. Стоит отметить, что вчера, 12 ноября, КПП "Рафах" открылся впервые после двухдневной паузы.

По данным источников в пограничной службе Египта, 826 человек – это рекордное число иностранцев, эвакуировавшихся из сектора Газа за один день. Отметим, что Египет начал пропускать из Сектора Газа иностранцев по заранее составленным спискам две недели назад.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Напомним, что 7 ноября из Сектора Газа была эвакуирована первая группа украинцев. Первым рейсом Сектор Газа покинули 43 гражданина Украины.

По данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которые он озвучил до старта эвакуации, на территории Сектора Газа было около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

В ночь на 11 ноября вторая группа украинцев вышла с территории сектора Газа. Общее количество эвакуированных сейчас составляет более 210 человек.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСектор ГазаЕгипет