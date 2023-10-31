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В Секторе Газа остаются сотни украинцев, но эвакуация сейчас невозможна, - посол

Фото: посол Израиля в Украине Михаил Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин, Милан Лелич

В настоящее время в Секторе Газа находятся несколько сотен граждан Украины. Они практически стали заложниками боевиков террористической организации ХАМАС.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский на пресс-конференции 31 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

Дипломат уточнил, в основном речь идет о женщинах с детьми.

Как подчеркнул посол, эти люди, как и другие жители Сектора Газа, сейчас "фактически являются заложниками террористов ХАМАС" - боевики прикрываются ими как "живым щитом".

"Естественно, организовать эвакуацию этих людей будет невозможно сделать через Израиль, это можно будет сделать через Египет, через КПП Рафах и другие КПП", - сказал Бродский.  

По его словам, поддерживается постоянный контакт с посольством Украины в Израиле, однако организовать эвакуацию сейчас фактически невозможно, потому что ХАМАС не выпускает людей из Сектора Газы.

От рук ХАМАС погибли 25 украинцев

В настоящее время известно о гибели 25 украинцев от рук боевиков этой группировки, рассказал дипломат.

Он также добавил, что большинство жертв имели двойное гражданство (украинское и израильское), кроме двух человек, семьи которых живут в Израиле.

Отметим, перед тем в Министерстве иностранных дел Украины сообщали о 21 погибшем украинце в Израиле, а также было известно об 1 пропавшем без вести.

Эвакуация украинцев

Ранее в МИД Украины сообщали, что из палестинского анклава имеют желание эвакуироваться 357 украинцев, среди которых 208 женщин. Дипломатические учреждения постоянно поддерживают с ними связь.

Спикер министерства Олег Николенко отмечал, что в то же время контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает, и возможности уехать пока нет.

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Михаил БродскийИзраиль