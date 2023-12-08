В секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ

В боях с террористами ХАМАС в секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и нынешнего министра в правительстве Гади Айзенкота - Галь Айзенкот. Он был резервистом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.