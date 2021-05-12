У Секторі Гази заявили про руйнування багатоповерхової будівлі: літаки Ізраїлю випустили ракети

Ізраїль випустив ракети по Сектору Гази в ході конфлікту з Палестиною. В результаті було пошкоджено багатоповерховий будинок.
Про це повідомляє Associated Press.
Ізраїльські реактивні літаки зруйнували дев'ятиповерхову будівлю в Секторі Гази. Там були розташовані житлові квартири, виробничі підприємства та стоматологічна клініка.
Повідомляється, що спочатку Військово-повітряні сили Ізраїлю випустили п'ять попереджувальних ракет з безпілотника, щоб попередити людей про наближення бомбардування рано вранці в середу.
Незабаром після цього реактивні літаки знову вдарили по будівлі після того, як навколо зібралися журналісти і рятувальники.
"Про жертви поки нічого не відомо", - повідомляє видання.
У той же час повідомляється, що висотка була сильно пошкоджена.
Дим і уламки досягли офісу агентства Associated Press в Газі в 200 метрах (ярдах).
Нагадаємо, Сектор Гази обстріляв Ізраїль ракетами. В результаті постраждав Тель-Авів та інші міста.
Раніше повідомлялося, що США закликали обидві сторони конфлікту заспокоїтися і знизити напруженість. Про це заявили Ентоні Блінкен і Нед Прайс.
Також повідомлялося, що Рада Безпеки ООН збереться на нараду. Це буде друга зустріч за три дні через конфлікт Ізраїлю і Палестини.