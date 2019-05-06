У секторі Газа оголосили про перемир'я з Ізраїлем

Після чергового загострення ситуації в секторі Газа Ізраїль і палестинська сторона досягли нової угоди про припинення вогню, перемир'я почало діяти з ранку 6 травня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на палестинські ЗМІ.

Повідомляється, що сторони за посередництва Єгипту досягли нової угоди про припинення вогню, яка набула чинності з 04:30 за місцевим часом. Також повідомляється, що інформацію про перемир'я підтвердив телеканал ХАМАСу.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, угода мала почати діяти опівночі, проте палестинці здійснили ще один ракетний залп. Сирени пролунали в Ашкелоні та в округах Сдот Негев, Шаар а-Негев і Ешколь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті авіаударів Ізраїлю по території сектора Газа, починаючи з суботи, загинули не менше 20 людей. Відзначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відповідь на ракетний обстріл віддавав наказ не припиняти удари по сектору Газа.

Крім того, в секторі Газа терористична організація "Ісламський джихад Палестини" заявила про намір зірвати Євробачення 2019, яке має пройти в Тель-Авіві.

