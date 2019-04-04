Секретну базу Міноборони РФ приховують під виглядом дитячого табору, - Reuters

На території військової бази поряд з хутором Молькино під Краснодаром (РФ) розташовуються три казарми, замасковані по документах під піонерський табір, де знаходяться російські приватні військові фахівці перед відправкою в Сирію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на судові документи і співрозмовників, близьких до бійців, які бували там.

Мова йде про двоповерхові будівлі, розташовані на території бази російської військової розвідки в Молькино. Будівництво казарм було завершено в 2015 році. На в'їзді на територію кореспонденти агентства бачили, що автомобілі заїжджають на її територію через блокпост, на якому їх перевіряють озброєні люди в російській військовій формі.

Родич одного з бійців, побувавши в таборі, повідомив виданню, що казарми поруч з хутором Молькино в Краснодарському краї були перевалочним пунктом перед відправкою в Сирію.

Видання пише, що компанія "Мегалайн", яка пов'язана з цими базами, пов'язана з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. Міноборони Росії не відповіло на питання агентства про призначення будівель в Молькино. Так само зробила і компанія "Мегалайн".

"Ми нічого не знаємо про це (казарми у Молькино, - ред.). Взагалі не наше питання", - наводить Reuters коментар прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила список 206 позаштатних співробітників російської військової розвідки зі складу ПВК "Вагнера", які брали участь у військових операціях в Сирії.