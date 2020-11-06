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Секретна служба посилює охорону Байдена

П'ятниця 06 листопада 2020 12:01
Секретна служба посилює охорону Байдена
Фото: Джо Байден (2flickr.com.gageskidmore)
Автор: Андрій Козловський

Секретна служба США направила додаткову групу охоронців до штабу кандидата у президенти Джо Байдена у штаті Делавер. Таке рішення ухвалили після того, як кампанія демократа заявила про можливе "велике оголошення" сьогодні.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ймовірно у штабі Байдена очікують, що сьогодні Байден офіційно стане новообраним президентом США після підрахунку голосів у останніх штатах. Зазвичай Секретна служба значно посилює охорону новообраного президента після оголошення його переможцем.

Також відомо, що такий же рівень охорони наразі надають і чинному президенту США Дональду Трампу.

Зазначимо, за прогнозом підсумків голосування від AP, у Дональда Трампа зараз 214 голосів вибірників, тоді як у кандидата від демократів Джо Байдена 264 і йому потрібно лише шість голосів для перемоги на виборах.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден запустив сайт перехідного періоду, спрямований на підготовку до передачі йому влади.

Крім того, раніше Байден заявляв, що переміг у кількості штатів, достатній для того, щоб набрати 270 голосів вибірників.

Також відомо, що Трамп готується достроково заступити на другий термін, навіть не чекаючи на офіційні результати виборів в США.

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