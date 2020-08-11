Секретна служба США розповіла про стрілянину під час брифінгу Трампа

Під час стрілянини біля Білого дому постраждало дві людини
Секретна служба США підтвердила, що біля Білого дому велася стрілянина. Через інцидент президент Дональд Трамп несподівано покинув прес-конференцію.
Про це повідомляє служба у своєму Twitter.
Стрільба велася на розі 17 вулиці і Пенсільванія-авеню за участі офіцера Секретної служби, постраждали дві людини.
На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.
Раніше Трамп на прохання співробітників охорони змушений був перервати прес-конференцію.
Слідом за Трампом пішли співробітники його адміністрації, включаючи міністра фінансів Стіва Мнучина. Як розповів американський лідер, нападник був поранений і доставлений до лікарні.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі сталася стрілянина біля супермаркету; чоловік отримав поранення з травматичного пістолета.
Крім того, у Харкові чоловік зі стартового пістолета стріляв у співробітників поліції; також порушник погрожував правоохоронцям ножем.