Секреты сухой химчистки салона авто: как вернуть свежесть без лишних усилий

Пока механическая часть автомобиля, наматывая свои тысячи километров, изнашивается, его уютный интерьер не столько изнашивается, сколько... загрязняется. Есть несколько способов вернуть ему свежесть и товарный вид.

О том, как сделать салон автомобиля чистым и опрятным при минимальных затратах, читайте в материале РБК-Украина .

"Сухой химчисткой" вообще называют способ чистки тканей и других обивочных материалов с помощью мощных препаратов-растворителей, не требующих применения воды. Такую технологию применяют в первую очередь в профессиональных химчистках для одежды, но для автомобилистов в продаже есть компактные аэрозольные баллончики.

Как очистить обивку в салоне авто

Почему нельзя привести сиденья или дверные карты в порядок, просто промыв их губкой с раствором мыла или стирального порошка? Да можно, но только когда за окном стоит летний день с солнцем и высокой температурой. Которые за часов десять-двенадцать высушат пропитанную влагой обивку.

В свою очередь сухая химчистка не ставит перед пользователем проблемы сушки, очень сложной для зимнего периода. Это средство химической очистки поверхности, для применения которого не требуется вода. Надобности смывать с сиденья остатки препарата и растворенную им грязь нет - достаточно в завершение протереть обработанную поверхность салфеткой.

Принципиальный минус сухой химчистки - в случае с любительским подходом она не предназначена для масштабных работ. Собственно, теоретически можно почистить так хоть весь салон, но это потребует немало времени и средств.

Как выбрать средство для сухой химчистки салона

Указанные препараты существуют в двух формах упаковки - аэрозольные баллончики под давлением и пластиковые бутылки с распылителем. Это то что надо, поскольку средство используется путем распыления на загрязненное место. Профессионалы, которые консультировали нас при подготовке статьи, говорят, что аэрозоль под давлением менее удобен, так как работает не так точно, как распылитель с ручным приводом.

Независимо от формы упаковки препарат после разбрызгивания оседает на грязное место в виде пены - которая собственно, и работает с грязью.

Как сделать химчистку насухо

Технология очистки салона от застарелых загрязнений с помощью любительских средств проста и в принципе одинакова для разных марок препаратов.

Сиденье или дверную карту надо тщательно пропылесосить, чтобы при работе с пятном не размазывать по ткани дополнительную поверхностную грязь;

Препарат распыляется на особо загрязненное место;

В течение 5 - 15 минут дается выдержка, для того чтобы препарат имел время растворить грязь;

Увлажненное грязное место надо потереть сухой салфеткой. Она уберет с обивки растворенную грязь и влагу, которая содержится в распыленном препарате.

В случае необходимости, очищенную поверхность можно дополнительно протереть губкой с небольшим количеством мыльной воды;

После высыхания обработанного места очистку можно повторить, если выяснится, что результат первой попытки вас не устраивает.

Советы профессионалов по химчистке

Чтобы все получилось как задумано, важно следовать инструкции по использованию очистителя, размещенной на его упаковке. Также стоит прислушаться к советам бывалых автомобилистов и профессионалов, которые не раз имели дело с сухой химчисткой:

Если мы говорим о преимуществах сухой химчистки именно в зимний период, обратите внимание на допустимую температуру применения средства. У части препаратов лимит начинается с +5 С, у остальных - от +15 С;

Отдельные мощные чистящие средства могут обесцветить ткань - проверяйте это в незаметном месте обивки;

Пользуйтесь перчатками, потому что некоторые средства агрессивные и сушат кожу;

Выясняйте результат вашего труда после полного высыхания ткани, ведь до того вы будете видеть просто большое темное пятно;

Лучше избегать попадания препарата химчистки на металлические детали, особенно если это полированная сталь или алюминий. Берегите от попадания влаги и химии разъемы проводов, которые бывают расположены под сиденьями.

Коротко

Несмотря на реальную эффективность препаратов "сухая химчистка" и подобных любительских средств, у них есть как минимум один не менее эффективный и вполне доступный вариант. На многих современных автомобилях обивку сидений можно снять и забрать домой. Чтобы там постирать ее по привычному алгоритму - в стиральной машине или вручную, скажем, в обычных ночлежках.

Сам процесс демонтажа может занять немного больше времени, чем изначально будет казаться, но учтите то, что потом вам не придется работать над удалением пятен руками. И к тому же чистой в результате будет вся ткань, а не ограниченная зона. Так что осмотрите ваши сиденья - чаще всего для снятия обивки надо расстегнуть несколько застежек типа молния и возможно, сдвинуть несколько металлических клипс.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild и "Автомакияж".