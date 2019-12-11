Секретаря Житомирської міськради повідомили про підозру

Секретаря однієї з міськрад Житомирській області повідомили про підозру у недекларування понад 40 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про секретаря Житомирської міськради Наталії Чиж. Її підозрюють у поданні недостовірних відомостей у деклараціях в період з 2016 по 2018 рік.

"За версією слідства, чиновник неодноразово подавала декларації з недостовірними відомостями, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 13, 14 і 15 млн грн за 2016-2018 роки відповідно. Зазначені обставини підтверджені, зокрема, висновками і відповідними рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції", -повідомили в прокуратурі.

Чиновниці повідомили підозру в порушенні корупційного злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу України. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що депутату однієї з місцевих рад Київської області повідомили про підозру в нанесенні шкоди територіальній громаді Києва в розмірі 32,5 млн гривень. Депутат займався незаконним видобутком піску з озера в Дарницькому районі Києва.

Також повідомлялося, що чиновники Луганської ОДА присвоїли 10 млн гривень, призначених на розвиток соціальної інфраструктури в районі операції Об'єднаних сил (ООС). Кошти були виділені на будівництво дитячого будинку і зони відпочинку.