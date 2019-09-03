На секретаря міськради Борисполя завели справу за побиття активіста

Фото: Ярослав Годунок (borispol.org.ua)

Дії Годунка перекваліфікували на хуліганство

На секретаря міської ради Борисполя Ярослава Годунка завели справу за побиття активіста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що поліція розслідує кримінальну справу щодо нападу Годунка на громадського активіста в приміщенні Бориспільської міськради 29 серпня. Дії секретаря кваліфікували як заподіяння легких тілесних ушкоджень.

Також у поліції додали, що в ході допиту свідків, перегляду записів та проведення слідчих експериментів у діях Годунка вбачаються ознаки хуліганських дій, у зв'язку з чим справу перекваліфікували на хуліганство.

На даний момент матеріали вказаної кримінальної справи направлено в прокуратуру для вивчення та узгодження повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше Styler повідомляв, що Годунок побив громадського активіста і переселенця з Луганська Ігоря Петровскіса. Постраждалий записав звернення до Володимира Зеленського, Арсена Авакова і СБУ з проханням не залишати інцидент без уваги.

Під час інциденту Годунок нібито кричав, що Бориспіль - це його місто і приїжджим у ньому не місце. Варто відзначити, що поліція дізналася про цю подію з соціальних мереж.

Відзначимо, в липні 2019 року Годунок став фігурантом ще одного скандалу, коли під час робочої наради у Борисполі президент України Володимир Зеленський вигнав його з приміщення.