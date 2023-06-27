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Секретариат Энергосообщества ЕС поддержал отмену Украиной ценовых ограничений на рынке электроэнергии

Фото: секретариат Энергосообщества ЕС поддержал отмену Украиной ценовых ограничений на рынке электроэнергии (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Секретариат Энергетического сообщества Европы выступает за полную отмену искусственных ценовых ограничений price-cap на рынке электрической энергии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена национального регулятора НКРЭКУ Валерий Тарасюк на открытом заседании комиссии 26 июня.

"Мы получили отзывы от производителей электроэнергии, от НЭК "Укрэнерго" от Оператора рынка от Секретариата энергетического сообщества - это те игроки, которые высказывались за полную отмену price-cap. Я лично также высказывал такое мнение, но сегодня большинство комиссии не соглашается с таким подходом", - отметил Тарасюк.

Учитывая неготовность НКРЭКУ поддержать позицию Энергетического сообщества, Тарасюк предложил промежуточное решение - установку повышенных price-cap, которые, по его словам, сделают возможным импорт электроэнергии из ЕС в часы пикового потребления.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ, отменила действие price-cap на рынке электроэнергии с 30 июня. Это решение единодушно поддержали участники рынка и международные организации.

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Электроэнергия