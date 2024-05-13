Секретарь СНБО назвал количество россиян, которые наступают на Харьковскую область

По его словам, сначала на границе было сосредоточено около 50 тысяч российских военных.

При этом уже значительная их часть наступает на украинские территории. Литвиненко сказал, что речь идет о более 30 тысячах оккупантов.

Также он заявил, что по всем докладам украинские воины готовы к отражению, сейчас идут тяжелые бои.