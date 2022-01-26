ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сьогоднішні переговори в Парижі - реанімація нормандського формату, - Єрмак

Новость на русском →
Париж, Середа 26 січня 2022 22:24
Сьогоднішні переговори в Парижі - реанімація нормандського формату, - Єрмак Фото: глава офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента України Андрій Єрмак назвав сьогоднішню зустріч радників лідерів нормандської четвірки реанімацією цього переговорного формату. Він зазначив, що сторони провели ревізію минулих домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Андрія Єрмака.

"Я б хотів сказати, що сам факт відновлення нормандського формату вже є позитивним сигналом. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату", - сказав Єрмак.

Глава ВП наголосив, що після 8 років війни Україна довіряє лише реальним справам та результатам, а не лише розмовам. За його словами, у ході сьогоднішньої зустрічі було проведено ревізію попередніх домовленостей та їх статус.

"Я думаю, що всі сторони зробили висновки, щоб за два тижні прийти зі своїми пропозиціями. Я думаю, що всі зацікавлені, що за два тижні у нас була продуктивна дискусія і були результати", - додав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч радників лідерів нормандського формату – України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори відбулися на тлі загострення ситуації біля українського кордону. Подробиці зустрічі – у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Нормандський формат
NEWS
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
Радники "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі: перші подробиці
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ