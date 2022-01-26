Сьогоднішні переговори в Парижі - реанімація нормандського формату, - Єрмак

"Я б хотів сказати, що сам факт відновлення нормандського формату вже є позитивним сигналом. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату", - сказав Єрмак.

Глава ВП наголосив, що після 8 років війни Україна довіряє лише реальним справам та результатам, а не лише розмовам. За його словами, у ході сьогоднішньої зустрічі було проведено ревізію попередніх домовленостей та їх статус.

"Я думаю, що всі сторони зробили висновки, щоб за два тижні прийти зі своїми пропозиціями. Я думаю, що всі зацікавлені, що за два тижні у нас була продуктивна дискусія і були результати", - додав Єрмак.