Сьогоднішні переговори в Парижі - реанімація нормандського формату, - Єрмак
Глава офісу президента України Андрій Єрмак назвав сьогоднішню зустріч радників лідерів нормандської четвірки реанімацією цього переговорного формату. Він зазначив, що сторони провели ревізію минулих домовленостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Андрія Єрмака.
"Я б хотів сказати, що сам факт відновлення нормандського формату вже є позитивним сигналом. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату", - сказав Єрмак.
Глава ВП наголосив, що після 8 років війни Україна довіряє лише реальним справам та результатам, а не лише розмовам. За його словами, у ході сьогоднішньої зустрічі було проведено ревізію попередніх домовленостей та їх статус.
"Я думаю, що всі сторони зробили висновки, щоб за два тижні прийти зі своїми пропозиціями. Я думаю, що всі зацікавлені, що за два тижні у нас була продуктивна дискусія і були результати", - додав Єрмак.
Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч радників лідерів нормандського формату – України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори відбулися на тлі загострення ситуації біля українського кордону. Подробиці зустрічі – у матеріалі РБК-Україна.