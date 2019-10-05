Сьогодні Україну охоплять дощі з грозами

Погода в Україні у суботу, 5 жовтня, принесе дощі та грози у більшість областей країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні у Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, західних, східних та південних областях варто чекати сильних, подекуди з грозами.

Температура повітря буде переважно однаковою на більшості території країни. Середні показники коливатимуться в межах +11...+16 вдень та +4...+8 вночі. Тепло збережеться у східних областях, там вдень прогнозується від +18 до +21, вночі +10...+13 градусів.

У Криму сьогодні також очікуються дощі з грозами, вдень від +19 до +21, вночі від +12 до +14.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні прогнозується суха, але хмарна погода. Опади сьогодні не очікуються. Вдень стовпчики термометрів у Києві піднімуться до +11..+13, вночі можливе зниження до +5...+7.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що у суботу, 5 жовтня, в Україні суттєво погіршаться погодні умови. У південних, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях прогнозувалися сильні зливи, подекуди з грозою.