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Сьогодні Україну накриють дощі та грози

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 28 травня, погіршиться погода. Дощі та грози очікуються практично на всій території країни, а на заході трохи похолодає.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Суху погоду прогнозують лише в Одеській області. На решті території країни будуть дощі, місцями з грозами.

У західних областях трохи похолодає-вдень + 18 +20 градусів, вночі+10 + 12. На півночі країни стовпчики термометрів покажуть + 23 +25 градусів, вночі+13 + 15. У центральних, південних і східних регіонах температура повітря коливатиметься від +25 до +28 градусів вдень, вночі +10+12 в центрі країни, +13+15 - на Сході, і до +17 - на півдні.

Прогноз у Києві

У столиці в п'ятницю очікується дощ і гроза. Температура вдень становитиме + 21 +23 градуси, вночі+13 + 15.

Нагадай, у червні в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Також РБК-Україна писало, що кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа.

Зазначимо, вчора в центральних областях попередили про погіршення погоди.

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