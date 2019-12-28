Сьогодні Україну накриє сніг

Погода в Україні 28 грудня погіршиться, випаде сніг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометценту.

Прогноз у всіх областях

У суботу всю Україну накриє сніг. Тільки у Закарпатській та південних областях можливий дощ зі снігом. На заході температура повітря вдень складе 0-2, вночі так само. У північних та центральних областях температура повітря вдень складе 0-2, вночі -1+1.

На сході країни вдень 0+2 і вночі так само. У південних областях лишається "плюсова температура", вдень +2+4, а вночі 0+2. У Києві 28 грудня йтиме сильний сніг. Вдень 0-2, так само й вночі.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні випаде сніг. Вдень 0-2 і вночі так само.

Завтра буде йти сніг, але не такий сильний. На заході температура повітря вдень складе -1-3, вночі -4-6. У південних та східних областях вдень 0+2, вночі -1+1.