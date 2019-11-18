Сьогодні Україну накриє сильний туман

Погода в Україні 18 листопада погіршиться, сильний туман у більшості областей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні очікується переважно хмарна погода. Температура повітря вдень у північних центральних та східних областях коливатиметься від +5 до +9 градусів. У західних та південних вдень термометри покажуть від +9 до +13. У Києві сьогодні також хмарно.

Також синоптик Наталка Діденко давала прогноз погоди на сьогодні. За її даними, сьогодні очікується поступове похолодання, але без опадів, температура повітря прогріється до +16.

Так само і синоптики Українського Гідрометцентру прогнозують суттєве похолодання, а також прихід дощів в західні області. Ближче до 21 листопада на сході країни можливі нічні заморозки до -8 градусів. Зокрема, сьогодні вночі у північних та центральних областях від 0 до +2, на заході та півдні від +2 до +6, у східних областях можливе похолодання до -1