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Сьогодні в Україні стартують вебінари для підготовки до ЗНО

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 09:20
Сьогодні в Україні стартують вебінари для підготовки до ЗНО Фото: абітурієнти складають ЗНО (Ковальчук Віктор/УНІАН)
Автор: Ольга Белей

Український центр оцінювання якості освіти з 18 січня почне проводити вебінари для підготовки до ЗНО-2022 з суспільно-гуманітарних предметів. На YouTube-каналі УЦОЯО розглянуть окремі завдання тестів і варіанти виконання різних завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Приєднуйтесь 18 січня о 15:00 до розмови на нашому YouTube каналі. Будемо говорити про те, що варто враховувати, готуючись до тестування з англійської мови. Ми продовжуємо низку відеоматеріалів від Українського центру оцінювання якості освіти за особливостями ЗНО-2022", - йдеться у повідомленні.

При цьому в центрі уточнили, що наступні зустрічі будуть присвячені німецькій, іспанській, французькій, українській мові та літературі, історії України.

"Фахівці відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів зупиняться на окремих компетентнісних завданнях тестів з цих дисциплін і розкриють секрети виконання різних завдань", - уточнюють в центрі.

Згідно з графіком, 18 січня о 15:00 відбудеться вебінар, присвячений ЗНО з англійської мови, 19 січня - вебінар з німецької мови, 20 січня - з іспанської мови, 21 січня - з французької мови, 27 січня - з української мови та літератури, 28 січня - з історії України.

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться: 19 березня - з української мови, української мови та літератури; 26 березня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Нагадаємо, в середу, 5 січня, в Україні почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 22 січня.

Сама сесія ЗНО відбудеться 19 та 26 березня. Участь у пробній сесії платна і становить близько 300 гривень (тариф варіюється в залежності від регіону).

Для участі у пробному ЗНО необхідно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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