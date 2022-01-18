Сьогодні в Україні стартують вебінари для підготовки до ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти з 18 січня почне проводити вебінари для підготовки до ЗНО-2022 з суспільно-гуманітарних предметів. На YouTube-каналі УЦОЯО розглянуть окремі завдання тестів і варіанти виконання різних завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти ( УЦОЯО ).

"Приєднуйтесь 18 січня о 15:00 до розмови на нашому YouTube каналі. Будемо говорити про те, що варто враховувати, готуючись до тестування з англійської мови. Ми продовжуємо низку відеоматеріалів від Українського центру оцінювання якості освіти за особливостями ЗНО-2022", - йдеться у повідомленні.

При цьому в центрі уточнили, що наступні зустрічі будуть присвячені німецькій, іспанській, французькій, українській мові та літературі, історії України.

"Фахівці відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів зупиняться на окремих компетентнісних завданнях тестів з цих дисциплін і розкриють секрети виконання різних завдань", - уточнюють в центрі.

Згідно з графіком, 18 січня о 15:00 відбудеться вебінар, присвячений ЗНО з англійської мови, 19 січня - вебінар з німецької мови, 20 січня - з іспанської мови, 21 січня - з французької мови, 27 січня - з української мови та літератури, 28 січня - з історії України.

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться: 19 березня - з української мови, української мови та літератури; 26 березня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).