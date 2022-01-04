В Україні завтра розпочинається реєстрація на пробне ЗНО: що потрібно знати
Фото: в Україні завтра починається реєстрація на пробне ЗНО (УНІАН)
У середу, 5 січня, в Україні розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 22 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram.
Сама сесія ЗНО відбудеться 19 та 26 березня.
Участь у пробній сесії платна і становить близько 300 гривень (тариф варіюється в залежності від регіону).
Для участі у пробному ЗНО необхідно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Тестування з предметів:
19 березня відбудеться тест з:
- української мови,
- українській мові та літературі
26 березня:
- історія України,
- математика,
- математика (завдання рівня стандарту),
- біологія,
- географія,
- фізика,
- хімія,
- іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).