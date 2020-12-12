Сьогодні в Україні збережеться ожеледиця: оголошено жовтий рівень небезпеки

В Україні у суботу, 12 грудня, збережеться ожеледиця на дорогах. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ожеледь збережеться вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і північних областях. Також перший рівень небезпеки через ожеледицю оголошено у Києві та Київській області.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - додали в ДСНС.

Раніше РБК-Україна писало, що на вихідних погода в Україні буде погіршуватися. Синоптики попередили про ожеледі, дощі та мокрий сніг.

Нагадаємо, вчора в результаті погіршення погодних умов без світла залишилися 173 населених пунктів у Чернівецькій, Київській та Житомирській областях. Станом на ранок 12 грудня проблеми з електрикою залишаються 20 населених пунктах.

Також РБК-Україна писало, що в Україні на тлі погіршення погодних умов 10 грудня зафіксували 1435 дорожньо-транспортних пригод. В результаті 8 людей загинули, 99 - були травмовані.

Додамо, в Києві через ожеледицю постраждали понад 160 осіб. Серед постраждалих більше ніж десять дітей.