Сьогодні в Україні потепліє

Погода в Україні 4 грудня покращиться, снігу не буде, тільки мінлива хмарність. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях мінлива хмарність, вдень очікується -1+2, а вночі -3-7. На півночі країни вдень -1-3, а вночі -4-6. У південних областях також мінлива хмарність, вдень -1+1, а вночі -3-6.

Також синоптики повідомляють, що у східних областях вдень очікується -1-3, а вночі очікується -3-5. У центрі країни вдень -1+1, а вночі -3-6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, снігу не буде. Вдень очікується -1+1, а вночі -2-4.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у середу в більшості областей України опади малоймовірні, лише в другій половині дня і до вечора мокрий сніг можливий у Волинській, в Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях.

Також РБК-Україна повідомляло, що середня місячна температура у грудні 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.