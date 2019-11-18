Сьогодні в Україні похолодає до +5

Погода в Україні у понеділок, 18 листопада, буде хмарною у всіх областях, температура повітря вдень опуститься до +5 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентра.

Прогноз у регіонах

Згідно з даними синоптиків, сьогодні очікується переважно хмарна погода. Температура повітря вдень у північних центральних та східних областях коливатиметься від +5 до +9 градусів. У західних та південних вдень термометри покажуть від +9 до +13. У Закарпатській області температура зросте до +17.

Вночі температура на сході місцями знизиться до -3 градусів. На півночі та в центрі нічна температура коливатиметься від 0 до +4. На півдні та заході вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +6.

Погода у Києві

У Києві синоптики сьогодні прогнозують також хмарну погоду. Температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +7 градусів. Вночі термометри покажуться від +1 до +3 градусів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про небезпеку туманів на всій території України. У зв'язку з ускладненням погодних умов видимість погіршиться до 200-500 метрів.