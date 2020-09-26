Сьогодні в Україні очікуються дощі і грози

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В Україні сьогодні, 26 вересня, погіршиться погода. У західних областях очікуються дощі та грози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході України очікуються дощі та грози. Температура повітря опуститься до +18+20 на Закарпатті, в інших західних регіонах буде від +20 до +24 градусів тепла. Вночі температура повітря буде коливатися від +11 до +16 градусів.

На решті території країни буде сонячно і без опадів. Температура повітря вдень становитиме +23+28 градусів, вночі +11+16.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде суха погода. Вдень очікується +24+26 градусів тепла, вночі +13+15.

Раніше РБК-Україна писало, що на вихідних в Україні очікується погіршення погодних умов. На заході країни оголошено штормове попередження.

Також синоптики повідомляли, що на початку жовтня в Україні знову прийде потепління. З 4-5 жовтня температура повітря підніметься до +25 градусів.

Крім цього повідомлялося, що у Києві на вихідних очікується сильний вітер. Пориви сягатимуть 20 метрів в секунду.