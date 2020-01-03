Сьогодні в Україні очікується потепління і відсутність опадів

Погода в Україні у п'ятницю, 3 січня, буде без опадів, очікується незначне потепління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, на всій території країни не очікується опадів. Пориви вітру на території країни будуть досягати 5-10 метрів на секунду.

На заході України вдень очікується від +2 до +7 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів морозу.

У центрі та на півночі вдень температура коливатиметься від +1 до +4 градусів, а вночі опуститися до -1... -4 морозу.

У східних областях очікується від +1 до +4 вдень і -2 ...- 4 у нічний час доби.

На півдні країни буде тепліше - від +4 до +7 днем ​​і -2 ...- 4 вночі.

Фото: погода в Україні (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.

РБК-Україна також писало, що перша декада січня буде досить теплою - вдень температура коливатиметься на рівні нуля, з перевагою в ту чи іншу сторону, вночі можливий невеликий мороз. Але вже зі Старого Нового року стовпчики термометрів вночі опустяться до -6 на Півдні до -20 на північному сході, але днем ​​мороз буде не дуже сильним.

Крім цього, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градуси вище за кліматичну норму.