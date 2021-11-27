Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору

Що треба знати

День пам’яті жертв голодоморів був запроваджений указом президента України у 1998 році. У 2006 році законом України Голодомор 1932-1933 років був визнаний геноцидом.

У ХХ столітті українці пережили три масових голоди: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років геноцид українського народу, який здійснювався радянською владою.

Спланована конфіскація урожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади впродовж Голодомору 1932-1933 безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон під час Голодомору.

Попри те, що злочинні дії представників сталінської влади, що спричинили смерть людей голодом, кваліфікувалися згідно з нормами тогочасного радянського кримінального законодавства як вбивство, причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися та ніхто з можновладців, причетних до злочину, не поніс покарання.

Впродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, але й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати.

Кількість жертв

За даними Міжнародної асоціації дослідників Голодомору-геноциду, у 1932-1933 років від голоду померли 10,5 мільйона українців.

Найбільше всього постраждали колишні Харківська і Київська області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). На них припадає 52,8% загиблих.

Хвилина мовчання

Сьогодні, о 16:00 на всій території України буде приспущено державні прапори. О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.

Програма заходів у Києві:

Сьогодні у Києві меморіальні заходи відбудуться на території Національного музею Голодомору-геноциду: