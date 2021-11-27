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Зеленський визначив заходи до 90-ї річниці Голодомору

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Субота 27 листопада 2021 07:52
Зеленський визначив заходи до 90-ї річниці Голодомору Фото: Зеленський визначив заходи до 90-ї річниці Голодомору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 598/2021 "Про заходи у зв'язку з 90-ю річницею Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноцид українського народу". Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

З метою належної організації та проведення заходів у зв'язку з 90-ю річницею Голодомору 1932-1933 років - геноциду українського народу, гідного вшанування пам'яті жертв голодоморів першої половини XX століття в Україні, згідно з Указом президента, Кабінет Міністрів має створити організаційний комітет.

Його співголовами Володимир Зеленський визначив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та керівника офісу президента Андрія Єрмака.

До складу комітету увійдуть науковці, представники громадських об'єднань, центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад.

На основі пропозицій організаційного комітету затверджується план заходів на 2022-2023 роки, присвячених 90-й річниці Голодомору.

Такі заходи передбачають, зокрема, проведення у День пам'яті жертв голодоморів у Києві та інших населених пунктах меморіальних заходів; організацію у 2023 році Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору; висвітлення теми голодоморів першої половини XX століття в Україні у мистецьких та творчих проектах, у тому числі у творах кінематографії; випуск в обіг поштової марки та конверта тощо.

Водночас мають бути вирішені питання встановлення в інших державах пам'ятників та пам'ятних знаків жертвам Голодомору 1932-1933 років, створення та відкриття у Вашингтоні, столиці США, музейної експозиції Голодомору в Україні, завершення реконструкції першої черги та будівництво та введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду, будівництво в Києві пам'ятника досліднику голодоморів в Україні Джеймсу Мейсу.

Також мають бути вирішені питання забезпечення широкого висвітлення підготовки та проведення заходів у зв'язку з 90-ю річницею Голодомору, забезпечення в установленому порядку фінансування видатків на їх організацію та проведення.

У зв'язку з цим доручення також отримали Міністерство закордонних справ, обласні держадміністрації та КМДА.

Раніше ми писали, що понад 80% українців визнають Голодомор геноцидом.

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