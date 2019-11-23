Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. Про це повідомляє РБК-Україна.

Голодомор 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії та урядом СРСР у 1932–1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Убивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р., так і в 1932 році. Різниця полягає лише в масштабах злочину.

Голодомор викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва Радянського Союзу й Української СРР на чолі зі Сталіним, розрахованими на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Спланована конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади впродовж Голодомору 1932-33 років безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон під час Голодомору, забороняла та блокувала виїзд голодуючих поза межі Української СРР, відмовлялася приймати допомогу для голодуючих з-за кордону.

Упродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, а й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку "Свічка пам'яті" в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

Запроваджений згідно з указом президента України Леоніда Кучми № 1310/98 від 26 листопада 1998 року як "День пам'яті жертв голодоморів". Указом Кучми № 1181/2000 від 31 жовтня 2000 року встановлювалася назва "День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій".

Указом Кучми № 797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася назва "День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій".

Указом президента Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 називається "День пам'яті жертв голодоморів".

Нагадаємо, в кінці квітня на сайті Бундестагу була петиція про визнання Голодомору геноцидом українського народу. В кінці травня петиція набрала необхідну кількість голосів - понад 50 тис.