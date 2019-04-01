Сьогодні в Україні буде тепло і сонячно

Погода на сьогодні: 1 квітня 2019 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сонячно та без опадів, вдень від +8 до +17, вночі від 0 до +5. На півночі сухо і малохмарно, вдень від +10 до +13, а вночі від +3 до +5. В центрі теж без опадів, вдень від +9 до +17, вночі від +2 до +6.

На сході вдень від +15 до +17, вночі від 0 до +4. На півдні вдень від +16 до +19, вночі від +3 до +6. У Криму вдень від +14 до +16, вночі від +3 до +5.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 1 квітня сухо і малохмарно, вдень від +9 до +11, вночі від +4 до +6, вітер північний, 5-10 м/с.

Фото: погода у Києві та області