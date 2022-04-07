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Сьогодні країни НАТО обговорять подальше постачання зброї в Україну

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті в четвер, 7 квітня, міністри закордонних справ країн-союзників обговорять Україну. Головною темою буде подальше постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами генсека, країни НАТО хочуть обговорити можливе постачання в Україні засобів ППО, легкого і важкого озброєння.

"Є нагальна потреба далі підтримувати Україну. На нашій зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО пізніше, я впевнений, що ми обговоримо потребу більшої кількості систем ППО, протитанкової зброї, легкої, але також важкої зброї, і багато інших видів підтримки України", - заявив Столтенберг.

Він додав, що мета НАТО підтримати Україну для забезпечення її права на самооборону.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні може тривати роками, оскільки Володимир Путін не відступив від свого плану повністю завоювати країну.

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