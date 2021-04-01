Сьогодні стартувала Програма медичних гарантій-2021: безкоштовних послуг стало більше

У програмі передбачили 35 пакетів медичних послуг.

Один із нових пакетів - це "Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці". У 2021 році до цієї роботи долучиться первинна ланка. Не всі сімейні лікарі будуть працювати із пацієнтами із туберкульозом. Таке рішення буде добровільним.

"Тариф становить 775 гривень на місяць. До тарифу встановлюються коригувальні коефіцієнти відповідно до результату лікування: коефіцієнт 2 - за місяць, в якому пацієнта вилікували і 0,75 - за кожен місяць, у якому пацієнт продовжує лікування", - сказано у повідомленні.

Серед пакетів, які виокремили цього року, лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Пропозиції на цей напрям подав 61 заклади, серед яких 2 - приватні.

Тариф за лікування пацієнта з онкогематологічними чи гематологічними захворюваннями становитиме 54 493 гривні. За лікування дітей заклад отримуватиме втричі більше.



Окремим пакетом є ведення вагітності в амбулаторних умовах. Жінки зможуть обирати, у кого та де спостерігати неускладнену вагітність - у свого сімейного лікаря чи у гінеколога в жіночій консультації. При цьому місце проживання чи прописки не має значення.

Вказано, що аналізи, обстеження, консультації та інше будуть безплатними для вагітної у закладах з договором на цей пакет.

"Попри пандемію COVID-19, з 1 квітня 2020 року майже всі комунальні медичні заклади стали працювати за договором з НСЗУ. І отримувати прозору оплату за надану допомогу пацієнтам", - вказано у повідомленні.