Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Засідання Кабміну будуть транслювати

Сьогодні відбудеться відкрите засідання Кабміну. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що засідання будуть транслювати.

"Наше завдання - забезпечити перевезення громадян до об'єктів критичної інфраструктури, соціальних об'єктів, від аеропортів - додому", - написав він.

Нагадаємо, минулого тижня на засіданні Кабінету міністрів за участі президента Володимира Зеленського прийнято рішення про проведення відкритих засідань уряду. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що запровадження онлайн-засідань уряду є важливими заходами з метою обмежень зібрання людей у період поширення коронавірусної інфекції.

Раніше засідання Кабміну було закритим, а результати засідання оголошував глава уряду вже на брифінгу.

Нагадамо, вчора парламент схвалив закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. За документ проголосували 359 парламентаріїв.