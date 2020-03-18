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Сегодня состоится открытое заседание Кабмина

Новости » Политика     18.03.2020 - 11:01
Сегодня состоится открытое заседание Кабмина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседания Кабмина будут транслировать

Сегодня состоится открытое заседание Кабмина. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Крыклий на своем Telegram-канале.

Министр отметил, что заседания будут транслировать.

"Наша задача - обеспечить перевозку граждан к объектам критической инфраструктуры, социальным объектам, от аэропортов - домой", - написал он.

Напомним, на прошлой неделе на заседании Кабинета министров при участии президента Владимира Зеленского было принято решение о проведении открытых заседаний правительства. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что введение онлайн-заседаний правительства являются важными мерами с целью ограничений собрания людей в период распространения коронавирусной инфекции.

Ранее заседание Кабмина было закрытым, а результаты заседания объявлял глава правительства уже на брифинге.

Напомним, вчера парламент одобрил закон о поддержке плательщиков налогов на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. За документ проголосовали 359 парламентариев.

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