Вже сьогодні. Синоптики прогнозують найхолоднішу ніч

На цьому тижні в Україні утримається холодна погода. Мінімальна температура впаде до 18 градусів морозу в ніч на четвер, 23 грудня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

"Найхолоднішою ми очікуємо наступну ніч, з середи на четвер. Ніч буде морозною, при ясному небі відповідне охолодження приземного шару буде сильнішим. Тому в Києві температура буде до 14 градусів нижче нуля", - сказала вона.

Як зазначила синоптик, по Україні можливі ще нижчі температурні показники: до 18 градусів подекуди. Зазвичай такі низькі температури - це північний схід, Харківська та Сумська області.

"І у Карпатах, звичайно, температури можуть бути ще нижчими. Наприклад, минулої ночі ми спостерігали 22-26 градусів морозу", - додала Хала.