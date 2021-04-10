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Вакцина Pfizer очікується в Україні на наступному тижні. Дата прибуття може зміститися

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 15:50
Вакцина Pfizer очікується в Україні на наступному тижні. Дата прибуття може зміститися Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У Міністерстві охорони здоров'я розраховують, що перші поставки вакцини Pfizer у рамках COVAX будуть на наступному тижні. Однак дата прибуття може зміститися.

Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Йдеться про партію у 117 тисяч доз.

"Ми розраховуємо на те, що літак з вакциною прилетить в Україну 14 квітня. Цей літак задрафтований ЮНІСЕФом. Але літак поки ще не злетів. Тому може бути, що 14 числа він не приземлиться в Україні. З яких причин - це залежить не від мене", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доставлять в Україну в рамках COVAX, підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих.

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в Україні очікуються протягом травня-червня. Йдеться про поставки за прямим контрактом на 10 млн доз.

Так, з початку вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу отримали 373 002 людини.

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