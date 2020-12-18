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Сьогодні Рада заслухає Шмигаля і розгляне ще одне кадрове питання

Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 18 грудня, у Верховній раді виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він буде представляти кандидатуру Юлії Лапутіної на посаду міністра з питань ветеранів.

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Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Все сьогодні парламент планує розглянути понад 40 питань. Серед них зокрема законопроект президента Володимира Зеленського № 3711 про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" і деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління. Даний проект буде розглянуто повторно в першому читанні.

Також на порядку денному депутатів законопроекти № 4423, 4423-1, 4423-2 про внесення змін у Податковий кодекс і закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо додаткової підтримки бізнесу у зв'язку з посиленням карантинних заходів".

Нагадаємо, 16 грудня ВР звільнила міністра ветеранів Сергія Бессараба.

Вчора парламент призначив Сергія Шкарлета на посаду повноцінного міністра освіти. До цього він обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки міністра.

Також Рада вчора провалила призначення Юрія Вітренко першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики.

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