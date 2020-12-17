Рада в п'ятницю розгляне призначення міністра з питань ветеранів

Фото: Юлія Лапутіна (facebook.com)

Верховна рада України у п'ятницю, 18 грудня, розгляне питання призначення міністра з питань ветеранів. На пост претендує Юлія Лапутіна.

Питання про кадрове призначення включений до порядку денного Ради.

Призначення Лапутіної стоїть другим у порядку п'ятниці, не враховуючи годину питань до Кабінету міністрів, яка відбудеться на початку засідання.

Раніше було відомо, що профільний парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропонував свого кандидата на посаду міністра ветеранів - Олександра Порхуна.

Зазначимо, у четвер Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, а Романа Лещенка - міністром аграрної політики.

У той же час, депутати провалили призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром і міністром енергетики.

Також сьогодні Рада змінила графік своєї роботи у січні у зв'язку з посиленням карантину для протидії коронавірусу. Народні депутати проведуть один пленарний тиждень замість двох.