Великий футбол повертається: Перші матчі УПЛ після карантину

Український футбол повертається після карантину довжиною у два з половиною місяці, запровадженого через поширення в усьому світі коронавірусної інфекції. У першому після поновлення сезону 24 турі української Прем'єр-ліги поєдинки відбудуться в уїк-енд 30-31 травня.

Відповідний план проведення матчів затвердила дирекція УПЛ.

У суботу пройдуть три гри: "Колос" зійдеться з "Десною" о 14:00, "Олександрія" - "Зоря" та "Дніпро-1" - "Олімпік" зустрінуться о 17:00.

У неділю на вболівальників чекає класичне протистояння українського футболу між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Центральний матч пройде в Києві на НСК "Олімпійський", стартовий свисток пролунає о 17:00

Також в цей день раніше зустрінуться "Ворскла" - "Львів" та "Карпати" - "Маріуполь". Обидві зустрічі розпочнуться о 14:00.

Без глядачів

Усі поєдинки чемпіонату України до закінчення сезону 2019/20 пройдуть за порожніх трибун. Це пов'язано з заходами безпеки, вжитими для запобігання поширенню пандемії коронавірусу.

Нові правила: не більше ніж 200 осіб та 5 замін

Одночасно на всій території арени можуть перебувати не більше 200 осіб. Серед них: футболісти, тренерський штаб, арбітри, болбої, офіцери допінг-контролю, медична та інші служби, необхідні для проведення матчу. На стадіоні не буде представників ЗМІ - тільки фотографи і офіційні транслятори чемпіонату. Клуби будуть організувати віртуальні післяматчеві пресконференції.

Згідно зі змінами у правила футболу, команди мають право проводити 5 замін за матч, але у них для цього є лише три можливості, щоб зменшити кількість зупинок гри.

Всі ці нововведення мають тимчасовий характер до покращення епідеміологічної ситуації.

Турнірна ситуація

Донецький "Шахтар" близький до свого четвертого поспіль чемпіонства. Клуб лідирує у таблиці з відривом у 13 очок. Київське "Динамо", яке залишило чемпіонську гонку без інтриги, ризикує залишитися і без головного клубного турніру наступного року. На цей момент друге лігочемпіонівське місце займає луганська "Зоря". Але поки що команда Віктора Скрипника випереджає "біло-синіх" лише за додатковими показниками.

Проте не можна говорити лише про конкуренцію "Зорі" і "Динамо" за друге місце, на відстані трьох очок від обох клубів знаходиться чернігівська "Десна", а ще на три очки відстає "Олександрія".

Всього клубам залишилось зіграти 9 турів. Згідно з планом догравання УПЛ, завершальний 32 тур має відбутися 19 липня (базова дата).

Нагадаємо, фінал Кубка України з футболу цьогоріч повинен був відбутися в Тернополі, але його перенесли до Львова через пандемію коронавірусної інфекції.